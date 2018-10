Ihre erste große Reise Süßes Bild von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Und Meghan und Harry haben noch eine besondere Verbindung zu den Invictus Games: 2017 hatten sie bei den Spielen in Toronto ihren ersten gemeinsamen Auftritt! Kein Wunder also, dass die Veranstaltung dem Prinzen und der Herzogin so sehr am Herzen liegt. Und wie schön, dass sie auch der Anlass für ihre erste große Auslandsreise als vermähltes Ehepaar sein werden. Die Reise geht vom 16. bis 31. Oktober und führt das Paar durch Australien, Tonga, die Fidschi-Inseln und Neuseeland. Bei aller Liebe dürfte diese erste große Reise aber auch sehr anstrengend werden: In 16 Tagen stehen dem Paar ganze 76 Termine bevor.