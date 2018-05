Ihre Co-Stars sind da Diese "Suits"-Stars stehen Meghan Markle an ihrem großen Tag zur Seite

Adams hatte sich schon zuvor via Twitter zu Wort gemeldet und liebevolle Worte an seine Serien-Ehefrau gerichtet. Er denke viel über den "seltsamen, surrealen und wundervollen Tag nach, den meine Freundin Meghan haben wird": "Meghan - wo auch immer du bist - wir sind so dankbar, hier zu sein und zuzusehen, wie ihr diesen monumentalen Schritt zusammen macht."