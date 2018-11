Ihr Ziel verfolgt sie trotzdem weiter Angelina Kirsch: Was kommt nach "Curvy Supermodel"?

"Ich möchte die Zeit bei 'Curvy Supermodel' nicht missen", sagt Angelina Kirsch (30, "Rock your Curves!"). Das Jury-Oberhaupt der Castingshow für kurvige Frauen blickt auf drei Staffeln voller "schöner, aufregender und lustiger Momente mit den Kandidatinnen zurück", wie sie der Nachrichtenagentur spot on news auf Nachfrage mitteilt. Eine vierte Staffel wird es jedoch nicht geben. Der Sender machte am Mittwoch publik, dass das Format eingestellt wird. Das Thema sei laut RTL-II-Sprecher Martin Blickhan "leider zu spitz".