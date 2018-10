Ihr wichtigster Tipp Melania Trump und Michelle Obama eint das Ehe-Erfolgsrezept

"Einer der Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe sind separate Badezimmer", erklärte Michelle Obama, Ehefrau von Ex-US-Präsident Barack Obama (57), unter anderem in der "Today Show". In der Sendung präsentierte sie ihre neue Stiftung "Global Girls Alliance". Ein fast gleichlautendes Statement machte auch Melanie Trump, Ehefrau des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (72), in einem Interview mit "People" im Jahr 2015: "Der Schlüssel zu einer gesunden Ehe ist, getrennte Badezimmer zu haben", sagte sie damals.