"Ihr werdet mich alle hassen" YouTube-Star Shirin David hat sich die Nase operieren lassen

Die ehemalige Jurorin der 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", Shirin David (23), hat via Twitter eine für sie offenbar nicht ganz einfache Beichte abgelegt. Denn in der Nachricht an die Fans hat die YouTuberin enthüllt, dass sie sich gerade kurz vor einer Schönheitsoperation befinde. "Hallo, wie geht's, ich liege hier im Kittel bereit für meine Nasen-OP", heißt es dort geschrieben.