"Ihr versaut mir hier das Paradies" "Bachelor in Paradise": Drei Single-Neuzugänge sorgen für Wirbel

Zwei weitere Turteltauben fanden sich in Folge drei auch mit Sebastian (32), der bisher noch verzweifelt auf die Richtige gewartet hatte, und Neuzugang Viola. Sie habe seine Instinkte geweckt, gab der Fitnesstrainer nach dem gemeinsamen Date mit Wasserschlacht und romantischem Picknick am Strand zu. Und auch Viola, die damals bei ihrer Teilnahme an "Der Bachelor" von Namensvetter Sebastian Pannek verschmäht worden war, war sichtlich angetan: "Ich würde schon sagen, dass wir mega flirty waren."

Pech für Saskia, denn nach ihrer Enttäuschung mit Christian probierte sie es ebenfalls bei Sebastian. Als sie ihn mithilfe ihrer Datecard zum Rendezvous einladen will, lehnt dieser vor allen anderen wortreich ab. Und das, obwohl er sie zuvor in Sicherheit gewogen hatte: "Ich denke, ich würde es annehmen", hatte er ihr am Abend vorher versichert. Eine weitere Niederlage, die Saskia den Boden unter den Füßen wegzog und sie ihre Teilnahme bei "Bachelor in Paradise" infrage stellen ließ: "Mein Kopf sagt mir: 'Pack die Sachen.' Mein Bauch sagt: 'Bleib da'."

Ein weiteres temperamentvolles Paar scheint sich mit Evelyn (29) und Domenico (35) gefunden zu haben. Doch obwohl die beiden jede Minute miteinander verbrachten, ließ der nächste Schritt des Näherkommens auf sich warten. Als er sie schließlich am Strand küssen wollte, reagierte die Blondine völlig unerwartet. Eine Backpfeife und ein empörter "Arschloch"-Ruf waren die Folge. Für sie sei ein Kuss intimer als Sex, erklärte die 29-Jährige später. Und die Rache des Italieners: Er machte aus ihr mit Sand eine "Meerjungfrau mit Babybauch und zwei Argumenten".

Ein Neuzugang verdreht Christian den Kopf

Während Ur-Bachelor Paul Janke (36) für die unnahbare und zurückhaltende Yeliz auf dem Surfbrett Wassertaxi sowie Liebes- und Beziehungsratgeber in einem spielte, hatte Christian schon die nächste potentielle Partnerin im Visier. Neuzugang Ela (25), aus der "Bachelor"-Staffel mit Christian Tews (37), weckte offensichtlich sein Interesse. Diese merkte gleich an ihrem ersten Tag, dass im Paradies nicht immer alles paradiesisch zugeht: "Das ist schon ein sehr schönes Klima hier", urteilte Ela treffend, nachdem sie von Saskia angemotzt worden war.

Schließlich stand endlich die Nacht der Rosen an und dieses Mal durften die Herren die begehrten Blumen vergeben. Noch bevor die erste Rose den Besitzer wechseln konnte, ergriff aber Saskia das Wort und erklärte ihren freiwilligen Ausstieg aus dem Format. Danach war direkt Christian dran, der seine Rose an Ela reichte. Viola bekam ihre von Sebastian, Svenja ihre von Johannes und Evelyn ihre von ihrem "Italiano" Domenico.

Schließlich musste sich auch Philipp der Entscheidung stellen und wählte Pam statt Carolin oder Carina. Letzterer rettete schließlich Paul, der nach fast sieben Jahren zum ersten Mal wieder eine Rose vergeben durfte, den Hintern, wie er selbst sagte... "Von einem Bachelor nimmt man die Rose immer gerne an", bedankte sich die 21-Jährige.

