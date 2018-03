"Wenn sie dazu bereit sind", sagt Mirren, dann habe sie nicht das Recht, "ihnen das vorzuwerfen". Sie sehe das "größere Problem" ohnehin "in der weltweiten Produktion von Waffen, mit der Unmengen von Geld verdient wird", erklärt Mirren der "FAS" weiter. Sie frage sich, wie man es "mit seinem Gewissen vereinbaren" könne, "Waffen herzustellen und damit zu handeln"?

So denkt sie über die "MeToo"-Debatte

Auf die "MeToo"- und "Time's Up"-Debatte angesprochen, sagt Mirren, dass es dafür "höchste Zeit" war. Sie sei sich wie jede Frau "der Ungerechtigkeit bewusst" gewesen. Sie selbst aber habe "nie so ein dramatisch negatives Erlebnis" gehabt. "Es klingt jetzt blöd, aber wenn es Übergriffe irgendwelcher Art gab, kann ich mich nicht mehr daran erinnern", so Mirren. Dies liege vielleicht daran, "dass die­ser all­täg­li­che Se­xis­mus da­mals die Norm war", blickt die 72-Jährige zurück. "Ich kannte es ja nicht anders." Deswegen sei es aber "so großartig, dass wir heute sagen: Nein, das ist eben nicht die Norm."

Außerdem führt Mirren an, dass ihre Karriere am Theater anfing. Dort habe es zwar auch "Übergriffe und männlichen Machtmissbrauch" gegeben. "Aber er war nicht so offensichtlich, weil weniger Geld im Spiel war. [...] Als ich dann spä­ter nach Hol­ly­wood kam, war ich schon in mei­nen Drei­ßi­gern und kei­ne nai­ve An­fän­ge­rin mehr. Ich hat­te ei­nen ge­wis­sen Sta­tus und die Pha­se, in der Schau­spie­le­rin­nen et­was der­ar­ti­ges pas­siert, über­sprun­gen", so Mirren.