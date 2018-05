Ihr Sohn heißt... Serienstar America Ferrera ist Mama geworden

US-Serienstar America Ferrera (34, "Ugly Betty") und ihr Ehemann (seit 2011), US-Filmemacher Ryan Piers Williams (37, "The Dry Land"), sind Eltern eines Sohnes geworden, wie sie am Dienstag via Instagram bekanntgab. Der Post zeigt ein Foto, auf dem ein Füßchen des Neugeborenen in je einer Hand von Mama und Papa liegt.