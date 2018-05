Ihr seid natürlich eingeladen, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Ihr seid natürlich eingeladen, Familienkomödie

Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald Bundschuh (Axel Milberg) bleibt aber auch nichts erspart. Eigentlich ist ihr Ältester ja nach Los Angeles gegangen, um zu studieren. Jetzt verkündet er, dass er sich verliebt hat. Seiner skeptischen Mutter bleibt nicht viel Zeit, um zu fragen, ob Rolfi (Oskar Bökelmann) die richtige Wahl getroffen hat. Rolfi will sofort heiraten, da seine Braut Candy (Ludie Diekumpovisa) schwanger ist. Geld hat keiner. Also soll die Hochzeit im Garten der Bundschuhs in Berlin stattfinden. Als die Bundschuhs Rolfi und Candy nebst Familie am Gartentor erwarten, erleben sie eine Überraschung.