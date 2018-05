Ihr neuer Freund ist 16 Jahre jünger Heidi Klum und die Lust auf junge Männer

Die Liste ihrer Verflossenen ist lang

Gehen wir doch einmal von den Jahrgängen ab 1985 aufwärts aus. "Diese Jungs", so heißt es im "stern", "sind nicht in dem Glauben aufgewachsen, dass sie den starken Maxe markieren müssen. Sie können in der Regel leichter damit umgehen, dass Frau selbstständig ist... Wenn es nur eine Affäre sein soll, ist ihnen das sogar extrem recht. Eine Einladung zum Essen (Frau zahlt) ist ihnen nicht unangenehm, sie erzählen ungeniert, dass sie Florentiner backen und gern Sushi essen und selbst im Bett müssen sie nicht dominant sein."

Das liest sich jetzt so, als würde die vierfache Mutter Heidi (Leni, 14, Henry, 12, Johan, 11, und Lou, 8) regelmäßig vor den Oberstufen deutscher Gymnasien auf männliche Beute lauern. Dabei ist ihr Beuteschema wesentlich breiter angelegt, wie man unschwer an ihrem Lebenslauf erkennen kann: Ihr erster Mann Ric Pipino war 13 Jahre älter, Lover Flavio Briatore, von dem Tochter Leni abstammt, sogar 22 Jahre. Ihr Rocker Anthony Kiedis von der Band Red Hot Chili Peppers überragte sie um elf Jahre, der zweite Ehemann Seal um zehn. Seals Nachfolger, der Bodyguard Martin Kirsten, war gleichaltrig. Erst mit Vito Schnabel (31) begann ihre Jugend-Phase.

Nur die Liebe zählt

Vermutlich hat die TV-Journalistin und Kolumnistin Paula Lambert (44) recht: "Ich glaube nicht, dass man daraus einen Trend ablesen kann. Vielleicht ist Heidi Klum einfach eine Frau, die sich gerne verliebt und nicht sehr gerne alleine ist."

Wäre es denn so schlimm, wenn "dat Heidi" einfach nur Spaß an der Freude haben möchte? Und Tom Kaulitz auch? Sie hätten ja so Recht!