Ihr Markenzeichen ist weg Dakota Johnson: Was ist mit ihrer Zahnlücke passiert?

Die jüngste Veränderung an Dakota Johnson (29, "Fifty Shades of Grey") mag auf den ersten Blick vielleicht nicht ersichtlich sein, dennoch ist sie gewaltig. Bei der Premiere von "The Peanut Butter Falcon" in Los Angeles posierte die Schauspielerin wie gewohnt für die Fotografen. Doch als sich ihre Mundwinkel nach oben bewegten und ihr Lächeln zum Vorschein kam, war klar: Irgendetwas ist anders. Die 29-Jährige hat zwischen ihren beiden Schneidezähnen keine Lücke mehr.