Ihr ganzes Leben steht Kopf Erstes Baby-Interview: Hana Nitsche ist eine "absolute Helikopter-Mom"

Model Hana Nitsche (32) im Babyglück! Die ehemalige "GNTM"-Kandidatin brachte im August eine gesunde Tochter zur Welt. Der Vater der Kleinen ist ihr Verlobter Chris, gemeinsam leben sie in Los Angeles. Auf Instagram teilte die 32-Jährige bereits einige Schnappschüsse von ihrem neuen Leben als Mama. Wie es ihr in den ersten Wochen ergangen ist, warum sie nach der Geburt gleich zweimal zurück ins Krankenhaus musste und wann sie endlich das Geheimnis um den Namen der Kleinen lüften wird, verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.