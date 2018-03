Frida Kahlos (1907-1954) ikonische Monobraue gehört zu der Mexikanerin, wie ihre berühmten Selbstporträts. Deshalb will das "Victoria & Albert"-Museum in London nun ihren Augenbrauenstift ausstellen. Das berichtet die Website "tv3.ie". Der Stift ist laut Veranstalter in der Farbe "Ebenholz", leicht gebraucht und noch in der Originalverpackung.