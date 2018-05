Ihr Buch soll Rat geben Marlene Lufen: Die Frau, die Missbrauchsopfern eine Stimme gibt

"Mich hat seit Jahren gewurmt, dass das Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen so falsch in der Öffentlichkeit dargestellt wird", sagt Marlene Lufen (47) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die Moderatorin des "Sat.1-Frühstücksfernsehen" musste mit 19 Jahren selbst die Erfahrung eines versuchten, sexuellen Übergriffes auf sie machen, konnte sich damals aber noch frühzeitig aus der Situation befreien. In ihrem Buch "Die im Dunkeln sieht man nicht: Warum missbrauchte Frauen schweigen" redet sie nun offen über ihr Erlebnis und gibt Missbrauchsopfern eine Stimme.