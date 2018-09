Ihr Buch erscheint am 26. September Mrs. Bella: Warum die YouTube-Schönheit niemals ganz zufrieden ist

Über eine Million Follower auf YouTube: Mrs. Bella ist der Inbegriff einer Influencerin. Vor vier Jahren hat die 25-Jährige mit kurzen Make-up-Tutorials begonnen, mittlerweile entwickelt und vertreibt sie ihre eigenen Beauty-Produkte. Auch das Buch "Contour & Confidence" zählt ab dem 26. September zu den Errungenschaften ihrer jungen Karriere. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news hat die YouTuberin nun verraten, was für sie das Schönste am Influencer-Dasein ist und warum sie sich keinem Trend entziehen kann.