Ihr "abenteuerlicher Sommer" Model Hailey Baldwin über den größten "OMG-Moment" ihres Lebens

US-Model Hailey Baldwin (21) und Justin Bieber (24, "What Do You Mean") haben sich im Sommer verlobt. "Mein gesamter Sommer war generell ziemlich abenteuerlich [...] Ich habe mich verlobt!", zeigte sich Baldwin in einem Interview mit dem Magazin "coveteur.com" immer noch aufgeregt. "Ich denke, das ist wahrscheinlich der größte OMG-Moment des Jahres für mich, meines Lebens", schwärmte sie weiter.