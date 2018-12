Ihr 14-jähriger Cousin ist tot Weil sie Spenden für Beerdigung sammelt: Shitstorm für Sarah Hyland

"Modern Family"-Star Sarah Hyland (28) muss sich gegen einen Shitstorm wehren. Die Schauspielerin hatte einen Spendenaufruf gepostet, um Geld für die Beerdigung ihres Cousins zu sammeln. Der 14-jährige Trevor wurde am Samstag bei einem Autounfall getötet, der Unfallverursacher soll angeblich betrunken gewesen sein. Am Tag darauf unterstützte Hyland in ihrer Instagram Story eine GoFundMe-Seite, die der Familie von Trevor helfen soll.