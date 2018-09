Nach seiner Ankunft aus Moskau wurde der Mann mit dem Haftbefehl konfrontiert – daraufhin klagte er unvermittelt über Herzprobleme. Die Bundespolizisten konsultierten einen Arzt, der den Patienten zur Beobachtung in ein Krankenhaus brachte. Doch auch dort ließen die Polizisten den Betrüger nicht aus den Augen. Am nächsten Morgen konnte der Arzt Entwarnung geben – der Aserbaidschaner wurde daraufhin dem Haftrichter in Erding vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, der 55-Jährige landete in der Landshuter JVA.