München - Nach dem tragischen Unfall am späten Mittwochabend in Giesing, ereignete sich am Donnerstag erneut einen tödlichen Unfall im Stadtgebiet. Wie die Feuerwehr berichtet, ging gegen 14.15 Uhr ein Notruf ein: Eine Frau wurde an der Berg-am-Laim-Straße auf Höhe der Ampfingstraße von einem Kleintransporter angefahren.