Null-Euro-Ticket für Samstage: Busfahren in Aschaffenburg

Seit Monatsanfang fahren die Menschen in Aschaffenburg an jedem Samstag kostenlos Bus und Bahn. In der unterfränkischen Stadt müssen sich die Fahrgäste allerdings ein Null-Euro-Ticket besorgen. Das Projekt hat zunächst eine Laufzeit von zwei Jahren. In Augsburg planen die Stadtwerke, dass Fahrgäste ab voraussichtlich Mitte oder Ende 2019 in einer Innenstadt-Zone alle Busse und Straßenbahnen kostenlos nutzen können.