Kimmich: "Soweit denke ich nicht, ganz ehrlich"

So einer hat einen natürlichen Führungsanspruch. Inklusive der Kapitänsbinde in naher Zukunft? "Soweit denke ich nicht, ganz ehrlich", sagte Kimmich am Sonntag im DFB-Quartier in Kamen und erklärte: "Für mich ist es wichtig, die Leistung als Basis zu bringen und im Umgang mit den Mitspielern fair zu sein. Die Dinge, die man nach außen anspricht, müssen Hand und Fuß haben, sonst wird man intern nicht mehr ernst genommen."