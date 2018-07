"Ich werde unsere Familie..." Justin Bieber und Hailey Baldwin: Ist etwa schon ein Baby unterwegs?

Außerdem gibt er in dem Post eine leidenschaftliche Liebeserklärung an seine Freundin öffentlich zu Protokoll. "Mein Herz gehört VOLL und GANZ dir und ich werde dich IMMER an erste Stelle setzen! Du bist die Liebe meines Lebens, Hailey Baldwin, und ich würde es mit niemand anderem verbringen wollen", so die liebevollen Zeilen. Außerdem schreibt er an die Frau, mit der er noch gar nicht so lange zusammen ist: "Ich bin bereit, mein Leben damit zu verbringen, jede Facette von dir kennenzulernen, dich geduldig und wohlgesonnen zu lieben."