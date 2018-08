"Ich werde dich für immer vermissen" Channing Tatum trauert um Freund aus Kindertagen

Channing Tatum (38, "Magic Mike XXL") trauert um seinen "allerersten besten Freund". In einem Instagram-Statement beschreibt der Schauspieler, Corey Vaughn "hat diese Welt am Dienstag, den 21., für die nächste verlassen". In dem Post findet Tatum emotionale Abschiedsworte: "Ich werde niemals seine verrückte Art vergessen und wie er mich beschützt hat, als ich nach Mississippi gezogen bin [...] Ich werde sein Lächeln in diesem Leben niemals wiedersehen."