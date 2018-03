"Ich warte auf die letzte Staffel" Rose Leslie: "Game of Thrones"-Spoilerverbot für Kit Harington

"Ich erinnere mich an den Sommer, als die neuen Folgen der letzten Staffel auf sein iPad kamen. Ich kann seine Gesichtsausdrücke lesen", erklärte sie. "Ich will nicht wissen, was in seinen Augen vorgeht, also habe ich ihn weggeschickt. Ich habe ihn sozusagen rausgeschmissen und gesagt, dass er in ein Café gehen soll, weil ich sonst erahnen kann, was passiert. Wenn er sich versteift, heißt das, jemand ist gestorben." Die siebte Staffel von "Game of Thrones" gibt es hier auf DVD