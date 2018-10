"Ich war es nicht" "Friends"-Star David Schwimmer reagiert auf Bier-Dieb-Doppelgänger

"Ich schwöre, ich war es nicht", schrieb der Schauspieler via Twitter. "Wir man sehen kann, war ich zu der Zeit in New York", so Schwimmer weiter. Dazu postete er ein Video, indem er die Einbruchsszene nachstellt. Außerdem wünschte er der "hart arbeitenden" Polizei von Blackpool viel Erfolg bei ihren Ermittlungen.