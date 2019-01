"Ich stehe immer hinter ihm" "GZSZ"-Star Felix van Deventer wird Papa: Das ist seine Freundin

Ende Juli 2018 haben die beiden mit einem identischen Foto auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts die Beziehung öffentlich gemacht. "My love" ("Meine Liebe"), kommentiert sie das Bild, auf dem die beiden sich küssen. Er schreibt zu seinem Post unter anderem: "But now it's all good, babe" ("Aber jetzt ist alles gut, Babe"). Ende August 2018 folgt der erste gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich.