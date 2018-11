"Ich schäme mich" Drogen und Absturz: Jetzt packt Skandalnudel Amanda Bynes aus

Auch in dem Film "Einfach zu haben" (2010) mochte sie sich selbst nicht sehen: "Ich war absolut überzeugt, dass ich mit dem Schauspielern aufhören musste, nachdem ich ihn gesehen hatte." Und ihren Ausstieg gab Bynes dann auch bekannt, allerdings passierte auch da ein Fehler, wie sie heute sagt: "Ich hätte es in einer Presseerklärung machen sollen - aber ich habe es über Twitter gemacht. Echt klasse! Aber wissen Sie, ich war high und ich dachte: Wisst ihr was? Ich bin so drüber, also habe ich es einfach getan. Aber es war wirklich dumm und ich sehe das jetzt. Ich war jung und dumm", so Bynes weiter.