Staatswanwalt will Mordmotiv beweisen

Mit einer langen Liste von Zitaten aus den Chats will Staatsanwalt Lafleur am Dienstag beweisen, dass Konstantin V. ein Mordmotiv hatte. Er plante mit seiner neuen Geliebten in Amsterdam, wo er eine neue Stelle antreten sollte, auch in puncto Frau ein neues Leben anzufangen. Zu diesem Zweck schickte er immer wieder holländische Wohnungsanzeigen an sein "Gretchen", malte ihr künftiges Leben in kräftigen Farben aus.