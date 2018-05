"Ich mache mir nur Sorgen" Valerie Jarrett reagiert auf Roseannes rassistischen Tweet

"Hätten die Muslimbruderschaft und Planet der Affen ein Baby, würde es aussehen wie Valerie Jarrett", hatte Schauspielerin Roseanne Barr (65) in einem mittlerweile gelöschten Tweet geschrieben. Nun hat die auf diese Weise beleidigte langjährige Beraterin des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (56) reagiert. "Mir geht es gut, ich mache mir Sorgen um all die Leute da draußen, die nicht so viele Freunde und Anhänger haben, die sie verteidigen", sagte die 61-jährige "MSNBC".