"Terminator" auf Freigang Arnold Schwarzenegger: Nach Herz-OP wieder ganz der Alte

"Na endlich! Das ist das erste Mal, dass ich seit meiner OP rauskomme", so Arnie, der die Gelegenheit gleich nutzte, um seinem Lieblings-Restaurant in Santa Monica einen Besuch abzustatten. "Es fühlt sich so gut an, endlich im Freien zu sein und kein Gefangener meines eigenen Hauses zu sein. Ich liebe es!" Im Text zum Video zeigt sich der Darsteller zudem noch einmal unendlich dankbar für all die Fans, die ihm fleißig Genesungswünsche geschickt haben.