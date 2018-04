Deutschlands bekanntestes Werbegesicht feiert am heutigen Montag Geburtstag: Verona Pooth wird 50. Doch selbst an ihrem Ehrentag scheint die Unternehmerin kaum zu bremsen zu sein. Aufstehen um drei Uhr nachts, um sich eine Stunde später aus dem Haus zu schleichen. Der Grund: Bei "Guten Morgen Deutschland" wird bereits mit Sekt und Torte auf das Geburtstagskind gewartet. Arbeit, Arbeit, Arbeit - heute Abend soll dann aber auch gefeiert werden. Rund 200 Gäste erwartet Pooth in ihrem Landhaus in Meerbusch bei Düsseldorf. Ob Busenfreundin Sophia Thomalla (28) auch dabei sein wird? Sie gratulierte der Jubilarin schon mal auf Instagram.