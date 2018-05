"Ich konnte es nicht glauben" Royal-Wedding-Bischof Michael Curry hielt Einladung für einen Scherz

"Ich habe es nicht geglaubt"

Mit so viel Aufmerksamkeit hat das Oberhaupt der Episkopalkirche der USA wahrlich nicht gerechnet. Schon die Einladung am Gottesdienst mitzuwirken, war für den Geistlichen eine echte Überraschung. "Ich habe es nicht geglaubt", verriet er am Dienstag in der US-Sendung "Today" und erinnert sich an jenen denkwürdigen Tag zurück.