"Ich kämpfe für mich und meine Familie" Ben Affleck auf Entzug: Jetzt bricht er sein Schweigen

40 Tage hat er sich wegen seiner Alkoholabhängigkeit in einer Klinik behandeln lassen, nun hat sich Hollywood-Star Ben Affleck (46, "Gone Girl") zu Wort gemeldet. Der Schauspieler erklärte auf Instagram, dass er sich nun ambulant weiter behandeln lassen werde. Seinen Aufenthalt in der Klinik habe er beendet. Affleck bedankte sich zudem bei den Fans und seiner Familie für die Genesungswünsche, die er während der Behandlung erhalten habe.