"Ich heirate nicht mehr" Die Scheidung von Mirja hat Sky du Mont "sehr viel Geld" gekostet

Schauspieler Sky du Mont (73, "Der Schuh des Manitu") war viermal verheiratet, viermal scheiterte die Ehe. 2016 gab er die Trennung von seiner vierten Ehefrau, Mirja du Mont (44), bekannt. 2017 war die Scheidung durch. Für das vierte Ehe-Aus musste er offenbar tief in die Tasche greifen. Dem Magazin "Bunte" sagte der Schauspieler: "Ich bin geschieden und habe dafür sehr viel Geld bezahlt. Ich hatte ein Haus auf Sylt, eine Villa in Hamburg. Jetzt wohne ich in einer Wohnung. Ich habe damit kein Problem, aber Zweitwohnsitze gibt es nicht mehr."