"Ich hatte es satt" Keith Richards wird 75: Diesen Rockstar bringt so schnell nichts um

Für so manchen grenzt es an ein Wunder, dass Keith Richards noch am Leben ist. Besser noch: Am heutigen Dienstag feiert der Rolling-Stones-Gitarrist seinen 75. Geburtstag. Am 18. Dezember 1943 wurde er in Dartford, östlich von London, geboren. Dort sollte sich auch knapp 18 Jahre später die Wendung ergeben, die sein Leben maßgeblich beeinflussen würde. Denn am Bahnhof in Dartford traf er 1961 auf Mick Jagger, sie entdeckten ihre gemeinsame Liebe zu Chuck Berry - und die Geschichte der Rolling Stones nahm ihren Lauf.