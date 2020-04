Bei "Promis unter Palmen" ist Claudia Obert vor allem mit Entertainerin Desiree Nick aneinandergeraten. Zwischen den beiden ist es in der zweiten Folge sogar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Ob Oberts polarisierendes Verhalten in der Trash-Show an ihrer Krankheit liegt, hat sie nicht verraten.