"Ich habe riesen Bammel" Frankreichs First Lady Brigitte Macron geht unter die Schauspieler

Obwohl sie es gewohnt ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, plagt Brigitte Macron offenbar großes Lampenfieber. "Ich habe riesen Bammel", gestand sie in dem Ankündigungsvideo. Dabei dürfte ihr ihre Rolle äußerst vertraut sein, denn sie spielt sich in der Serie selbst. In ihrer Szene trägt sie außerdem das hellblaue Louis-Vuitton-Outfit, das sie auch zur Amtseinführung ihres Mannes Emmanuel Macron (40) im Mai 2017 trug.