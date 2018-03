"Ich habe es Pow-ga getauft" Cathy Hummels erfindet eine neue Yoga-Art

Außerdem wolle sie sich auf diese Art und Weise nicht nur motivieren, sondern sich auch bei ihrem Körper bedanken. "9 Wochen nach der Geburt erholt er sich Stück für Stück. Klar, die Haut am Bauch ist noch nicht wieder so straff (mein Bauch war riesig am Ende), aber wir müssen uns jeden Tag erneut daran erinnern was wir Mamas geleistet haben", so die Ehefrau von FC-Bayern-Star Mats Hummels (29).