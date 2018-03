"Ich habe es geschafft" Erstes Lebenszeichen von Stefanie Giesinger nach ihrer Bauch-OP

Kartagener-Syndrom, auch Malrotation genannt, heißt die Krankheit, an der Stefanie Giesinger (21) seit ihrer Geburt leidet. Immer wieder zwingen verdrehte Organe sowie Darmverschlingungen das Model in die Knie. Doch die Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" 2014 lässt sich davon nicht unterkriegen. Auch dieses Mal nicht!