"Ich habe das Vertrauen" Manuel Neuer hält weiter zu Joachim Löw

Nach dem Aus von Deutschland bei der WM 2018 forderten viele Fußballfans, dass Joachim Löw (58) sein Amt als Bundestrainer niederlegen soll. Am Dienstag gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun bekannt, dass Löw "den Neuaufbau der Mannschaft mit Blick auf die kommenden Aufgaben auch in Zukunft gestalten möchte." Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer (32) sieht diese Entscheidung positiv. In einem offiziellen Statement ließ er verlauten: "Ich freue mich, dass wir mit Jogi Löw unseren lange Zeit erfolgreichen Weg fortsetzen können." Er "habe das Vertrauen, dass wir gemeinsam wieder zu unserer Stärke finden", erklärte der begnadete Torwart.