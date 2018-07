"Ich habe das Märchen ruiniert" Nikki Bella und John Cena: Es wird keine Hochzeit stattfinden

Das endgültige Aus?

"Ich habe das Gefühl, dass ich für jeden das Märchen zerstört habe. Es tut so weh", wird Nikki Bella weiter zitiert. "Ich wünschte, es könnte anders sein, und ich denke, das ist der Grund, warum ich seit fast sechs Jahren an uns arbeite und kämpfe und viel investiere. Ich fühle mich, als hätte ich gerade den Punkt erreicht, an dem ich so erschöpft und fertig bin." Zu ihrer Schwester sagt sie: "Er wartet auf meine endgültige Entscheidung. Ich denke, ich weiß es, aber ich habe einfach Angst, es zu sagen."