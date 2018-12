"Ich habe bisher nur gefeiert" Emmy-Gewinnerin Anna Schudt: "Ohne meinen Mann wüsste keiner davon"

Schauspielerin Anna Schudt (44) ist für ihre Rolle als Komikerin Gaby Köster (57) in dem Biopic "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" (2017) Mitte November in New York mit dem International Emmy Award ausgezeichnet worden. Ihr Ehemann, Schauspieler Moritz Führmann (40, "Tatort: Nachtsicht"), reiste für den denkwürdigen Abend eigens von Düsseldorf in die USA. Über so viel Engagement gerät Schudt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news beim Adventsessen des Programmdirektors Erstes Deutsches Fernsehen am Wochenende in München immer noch ins Schwärmen.