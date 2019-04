"Ich fühlte mich sehr alleine" Sophie Turner hat mit Depressionen zu kämpfen

Schauspielerin Sophie Turner (23, "Game of Thrones") ist seit etwa fünf Jahren an Depressionen erkrankt. Das erzählte sie dem Psychologen und Moderator Phil McGraw (68) in seinem Podcast "Phil in the Blanks". "Die größte Herausforderung für mich ist, aus dem Bett und dem Haus zu kommen", sagte sie. Bis sie 17 Jahre alt war, hatte sie keine Probleme - dann aber kamen die psychischen Schwierigkeiten sehr plötzlich: "Meine Freunde gingen an die Universität. Ich habe zwar gearbeitet, aber immer noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Ich fühlte mich sehr alleine."