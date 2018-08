"Ich fühle mich wie ein Cyborg" Angela Trimbur zeigt sich nach Brust-OP mutig oben ohne

Das Bild zeige ihre vorläufigen Implantate, die bis nach einer Chemotherapie in ihrem Körper bleiben würden. "Ich werde also für etwa sieben Monate diese steinharten Gummikugeln einen Teil meines Körpers nennen", so Trimbur. Man könne die Drainagen sehen, die an den Seiten herausstehen würden und die Auffangbehälter, in denen sich Blut und Flüssigkeit sammeln würden. Sie würden "in der niedlichen Pünktchen-Tasche stecken, die mir eine neue Freundin und Leidensgenossin geschenkt hat", schreibt die Schauspielerin weiter.