"Ich freue mich wahnsinnig" Jutta Kammann kehrt zu "In aller Freundschaft" zurück

Gute Nachrichten für Fans von "In aller Freundschaft": Schauspielerin Jutta Kammann (75) kehrt in die Serie zurück. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Ab dem 13. August steht sie demnach erneut als Ingrid Rischke vor der Kamera. Von 1998 bis 2014 war Kammann als Oberschwester Ingrid in der Arztserie zu sehen. 2018 hatte sie einen Gastauftritt.