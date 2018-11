"Ich freue mich schon so sehr" Sarah Lombardi bestätigt "Dancing on Ice"-Teilnahme

Sängerin Sarah Lombardi (26) trainiert fleißig auf Schlittschuhen in einer Kölner Eishalle. Und jetzt ist auch klar, wofür: "Endlich darf ich euch verraten, dass ich bei 'Dancing on Ice' 2019 mit dabei sein werde", sprudelt es am Samstag bei Instagram aus ihr heraus. "Ich freue mich schon so sehr auf diese Zeit."