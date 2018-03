"Ich frage mich dann immer: aber warum?" Katrin Bauerfeind: Für viele gleicht Feminismus einer Darmspiegelung

Aus ihrer Sicht sei vor allem das Thema Frauen und Humor ein schwieriger Punkt. "Bis heute ist es so, dass selbst in Kontaktanzeigen Frauen immer einen humorvollen Mann suchen - Männer aber niemals eine humorvolle Frau", sagte sie im Interview. "Und bis in die 60er Jahre stand in den Benimmfibeln: 'Die Frau halte sich bei Tische mit Darbietung von Scherzen zurück.' Frauen mit Humor, das ist ein derart neues Thema in der Menschheitsgeschichte - da kann ich nicht erwarten, dass jetzt schon alle so weit sind."