"Ich erinnere mich an alles!!", stellt Tatum O'Neal (54, "Criminal Minds"), die jüngste Oscar-Gewinnerin aller Zeiten, in einem Instagram-Post klar. Gemeint sind alle sexuellen Belästigungen, die ihr als Kind und Jugendliche widerfahren sind. Von zwei Vorfällen hatte die Tochter von Schauspieler Ryan O'Neal (77, "Love Story") bereits 2004 in ihrer Biografie "A Paper Life" berichtet. Sie sei mit sechs Jahren von einem Freund der Familie sexuell genötigt worden und mit 12 Jahren vom Drogendealer ihres Vaters, hieß es darin. Doch das Ausmaß ist offenbar noch viel größer.