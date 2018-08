"Ich brauche Zeit" Erste Worte nach der Überdosis: Demi Lovato will "weiterkämpfen"

Sie dankt Gott und den Fans

Lovato, die in der Vergangenheit offen über ihre Drogen- und Alkoholprobleme gesprochen hatte, dankte in ihrer Nachricht auf Instagram Gott, ihren Freunden und ihren Fans. Sie schrieb, dass deren positive Gedanken und Gebete ihr geholfen hätten, "diese schwierige Zeit" zu bewältigen. Die Sängerin dankte zudem ihrer Familie, ihrem Team und den Mitarbeitern des Krankenhauses in Los Angeles. Die seien an ihrer Seite gewesen, seit sie am 24. Juli in die Klinik gekommen ist: "Ohne sie wäre ich nicht hier, um euch diesen Brief zu schreiben", so Lovato.