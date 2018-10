Was ist nur mit Cathy Lugner (28) los? Der Reality-TV-Star hat seine Fans mit einer bedrückenden Nachricht geschockt. Auf Instagram kündigte sie an, sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Der Grund seien gesundheitliche Probleme - an was genau sie leide, darauf ging die 28-Jährige aber nicht ein.